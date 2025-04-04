Malatya'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat şantiyesinde çalışan 37 yaşındaki işçi, kalıp söküm sırasında dengesini kaybederek temel boşluğuna düştü. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da inşaattan düşen işçi yaralandı.
Olay, 11.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgedeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan işçi A.H. (37), kalıp söküm esnasında dengesini kaybederek temel boşluğuna düştü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa