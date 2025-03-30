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Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Malatya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
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Malatya'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'ta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.N.S ve H.E.H. aldıkları bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olaya karıştığı değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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