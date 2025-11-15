Haberler

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Malatya'da Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı. İlk kazada bir çekici sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İkinci kazada ise bir otomobil sürücüsü de benzer bir durumla karşılaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Çamurlu mevkiinde saat 14.10 sıralarında H.E. (49) idaresindeki 01 BAM 925 plakalı çekici ve bağlı 01 BAM 098 yarı römork, Malatya-Adıyaman istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybolduktan sonra savruldu. Kazada sürücü yaralandı.

Çamurlu mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise F.F.T. (26) yönetimindeki 34 HRZ 437 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

