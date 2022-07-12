Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı - Haberler

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Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da iki ayrı kaza: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya - Kayseri karayolu Karahan Tüneli içerisinde meydana gelen kazada H.E. (27) idaresindeki 34 CSJ 199 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bloklara çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Özal köyü yeni yol kavşağında meydana gelen ikinci kazada ise H.İ. (73) yönetimindeki 34 CJD 145 plakalı araç ile A.İ. (29) idaresindeki 44 LF850 plakalı araçla çarpıştı. Kazada S.İ. (32) yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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