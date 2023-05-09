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Malatya'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Malatya- Ankara karayolu MAŞTİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H. K. idaresindeki 44 BH 309 plaka araç ile A. E. yönetimindeki 44 T 0381 ticari araç çarpıştı. Kazada A.E., E.D.,H.D. ile B.D. yaralandı.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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