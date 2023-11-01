Malatya'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı

Malatya'da, Tolga Ö., sokakta karşılaşarak tartıştğı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'da, Tolga Ö., sokakta karşılaşarak tartıştğı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, dün gece Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Tolga Ö. ile Kemal Ö. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Kemal Ö. yanında bulundurduğu tabanca ile Tolga Ö.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesiyle yaralanan Tolga Ö., silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan Kemal Ö.'yü ise kısa sürede suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili incleme başlatıldı. (DHA)