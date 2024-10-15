Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Hasarlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Malatya'da Hasarlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı bir binanın çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hasarlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. Alevlerin göğe yükseldiği yangın uzun uğraşlar sonrası söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan ağır hasarlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler göğe yükselirken, ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alınan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Battalgazi İtfaiye malatya 3-sayfa Yaşam

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

 Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Yalnızoğlu (Survivor Hasan) kimdir? Survior Hasan kaç yaşında nereli? Survivor Hasan öldü mü, neden öldü, hasta mıydı, hastalığı neydi? Neçirvan Barzani kimdir? Neçirvan Barzani nerenin lideri? Lale Cander neden istifa etti? Lale Cander kimdir? Down sendromlu çocuğun bebeği atması olayı ne, bebek öldü mü? Litvanya Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Litvanya Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hangi ikisi yakın dostken zamanla çeşitli sebeplerle birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş, düello ... Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür? Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkçeye Fransızcadan geçen "doktor" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.