Malatya'da Hasarlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hasarlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. Alevlerin göğe yükseldiği yangın uzun uğraşlar sonrası söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan ağır hasarlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler göğe yükselirken, ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alınan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - MALATYA