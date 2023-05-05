Üye Girişi
Haberi Paylaş
Malatya'da hasarlı bina çöktü: 1 kişi enkaz altında

Malatya'da hasarlı bina çöktü: 1 kişi enkaz altında

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü.

Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü. Enkaz altında kaldığı öğrenilen bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da ağır hasarlı olduğu öğrenilen Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Olayda Oktay Gücü (29) adlı bir kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Enkazda kalan genç için itfaiye ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title