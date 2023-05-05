Malatya'da hasarlı bina çöktü: 1 kişi enkaz altında

Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü. Enkaz altında kaldığı öğrenilen bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da ağır hasarlı olduğu öğrenilen Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Olayda Oktay Gücü (29) adlı bir kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Enkazda kalan genç için itfaiye ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. - MALATYA