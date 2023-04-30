Malatya'da hafif ticari araç motokuryeye çarpıp kaçtı: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir hafif ticari araç önünde ilerleyen motokurye çarptıktan sonra kaçtı. Kazada yola savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Buhara bulvarı üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan M. O. idaresindeki 44 ACR 819 plakalı Honda marka motosiklete aynı yöne ilerleyen plakası ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen araç sürücüsünü tespit emek için çalışma başlattı.