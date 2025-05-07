Malatya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda yaklaşık 3 yıldır "Kasten Yaralama, Ruhsatsız Silahlarla Fişek Satın Alma veya Taşıma Bulundurma" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ile aranan firari hükümlü H.C.Ö. Battalgazi ilçesi Alişar Mahallesindeki saklandığı adreste yakalandı. 4 adet ruhsatız tüfekle birlikte yakalanan H.C.Ö. Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MALATYA