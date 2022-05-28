Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Malatya'da feci kazada inanılmaz kurtuluş

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu.

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, saat 12.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Gülay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.P. idaresindeki 44 ACS 106 plakalı otomobille T.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan T.A. sert bir şekilde yere çakıldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, kaza anı ise olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title