Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi 6 Şubat depremlerinde etkilenen 11 ilden olan biri olan Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi

MALATYA - 6 Şubat depremlerinde etkilenen 11 ilden olan biri olan Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da şehir merkezinde depremde yıkılmış ve acil yıkılması gereken 6 bin 300 yapının yüzde 99'unun enkazı kaldırıldı. 6 Mayıs'ta askı süresi tamamlanacak olan ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine ise kısa bir süre içerisinde geçilmesi bekleniyor. Şehirde 45 bin dolayında olan orta hasarlılar binaların yıkımı için yürütülen planlamalar ise sürüyor.

Depremde büyük hasar gören yerlerden olan Doğanşehir ile Akçadağ ilçelerinde ise yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.