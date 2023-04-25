Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden olan biri olan Malatya merkezde enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden olan biri olan Malatya merkezde enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkım yaşanan Malatya'da şehir merkezinde depremde yıkılmış ve acil yıkılması gereken 6 bin 300 yapının yüzde 99'unun enkazı kaldırıldı. 6 Mayıs'ta askı süresi tamamlanacak olan ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine ise kısa bir süre içerisinde geçilmesi bekleniyor. Şehirde 45 bin dolayında orta hasarlı binanın yıkımı için yürütülen planlamalar ise sürüyor.

Depremde büyük hasar gören yerlerden olan Doğanşehir ile Akçadağ ilçelerinde ise yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MALATYA