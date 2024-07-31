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Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Nihat Güney hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Güney, gözyaşları arasında defnedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Nihat Güney gözyaşları arasında definedildi.

Olay, dün 04.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ismi Nihat Güney (40) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede bulunan aydınlatma direğinde akıma kapıldığı tespit edilen şahsın cenazesi olay yeri ile adli tıp kurumundaki incelemenin ardında ailesine teslim edildi.

Cenazesi Gündüzbey Mahallesi'ne getirilen Nihat Güney burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defin edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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