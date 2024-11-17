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Malatya'da devrilen tırın altında kalan 2 polisten biri şehit oldu

Malatya'da devrilen tırın altında kalan 2 polisten biri şehit oldu
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Malatya'da bir kazaya müdahale ettikleri sırasında devrilen tırın altında kalarak metrelerce sürüklenen 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı.

Malatya'da bir kazaya müdahale ettikleri sırasında devrilen tırın altında kalarak metrelerce sürüklenen 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Tatari mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.Ç. idaresindeki 02 EC 806 plakalı saman yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölgede meydana gelen bir başka kazaya müdahalede bulunan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerinin üzerine devrildi. Feci kazada altına aldığı polis memurlarını metrelerce sürükleyen araç, bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada tırın altında kalan polis memurlarından Lütfü Beykoz (35) şehit olurken, Mehmet Hanifi Türkmen ise yaralandı. Yaralı polis memuru uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

Kazada şehit olan polis memurunun yarın İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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