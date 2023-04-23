Malatya'da çaya düşen küçük kız hayatını kaybetti

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde evlerinin yanında geçen çaya düşen 8 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerine doğru Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, dengesini kaybeden 8 yaşındaki Ayşe İ. evlerinin yanında geçen çaya düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye jandarma ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı su altı kuruma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine olay yerine yaklaşık 3 kilo metre uzakta ulaşılırken, ekipler tarafından su dan çıkarılan Ayşe İ.'nin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.