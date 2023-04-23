Malatya'da çaya düşen 8 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çaya düşen 8 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerine doğru Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, dengesini kaybeden 8 yaşındaki Ayşe İ. evlerinin yanında geçen çaya düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye jandarma ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığı su altı kuruma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzakta ulaşılırken, ekipler tarafından sudan çıkarılan Ayşe'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA