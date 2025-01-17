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Malatya'da Boşanma Sürecinde Çocuğa Uygulanan Şiddet İddiaları Tartışma Yarattı

Malatya'da Boşanma Sürecinde Çocuğa Uygulanan Şiddet İddiaları Tartışma Yarattı
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Malatya'da boşanma aşamasındaki Gökhan Pehlivan, 12 yaşındaki engelli kızı İ.N.P.'ye annesi N.P.'nin şiddet uyguladığını iddia etti. N.P.'nin avukatı ise bu iddiaları yalanlayarak, Gökhan Pehlivan'ın aleyhinde uzaklaştırma kararları bulunduğunu açıkladı.

Malatya'da boşanma aşamasında olan çiftin 12 yaşındaki engelli çocuklarına anne tarafından şiddet uygulandığı iddiaları, annenin avukatı tarafından yalanlandı.

Malatya'da yaşayan Gökhan Pehlivan (46) boşanma aşamasındaki eşi N.P.'nin 12 yaşındaki engelli kızı İ.N.P.'ye şiddet uyguladığını ileri sürerek kızının velayetinin kendine verilmesini istedi. Eşi N.P.'den ayrılmak için 2,5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ileri süren Gökhan Pehlivan, kızları İ.N.P.'ye uygulanan şiddet nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu ve bunun doktor raporu ile belgelendiğini iddia etti.

Gökhan Pehlivan'ın iddialarına ilişkin açıklama yapan anne N.P.'nin avukatı Selim Boyraz, babanın iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, Gökhan Pehlivan hakkında uzaklaştırma kararları bulunduğunu söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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