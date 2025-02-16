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Malatya'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, bir alışveriş merkezinde gerçekleşti ve taraflar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.A., H.H., Y.E.G. ile E.A. ve K.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbelerine maruz kalan B.A., H.H. ve Y.E.G. yaralanırken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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