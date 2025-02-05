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Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir balık satış yerinde, işletme sahibi ile müşteri arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da balık satışı yapılan bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Bahar Caddesi üzerinde balık satışı yapılan bir iş yerinde, işletme sahibi C.B. ile müşteri E.B. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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