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Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 ve 20 yaşındaki iki kişi yaralandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kaçtı. Polisin başlattığı tahkikat devam ediyor.

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafenin önünde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda A.E. (18) ile H.T. (20) bacak bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, şüpheliler kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.E. ve H.T.'nin polise verdikleri ilk ifadede saldırganları tanımadıklarını söyledikleri öğrenilirken, olaya karıştığı değerlendirilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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