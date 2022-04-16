Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler

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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 19.45 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Boztepe Caddesi üzerinde ilerleyen Ö.D.'nin yolu tanımadığı bir kişi tarafından kesildi. İkili arasında tartışma yaşanırken, Ö.D. bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Bu olayın devamı olarak değerlendirilen ikinci bir olayda ise ilk olay yerine 50 metre mesafede A.K. isimli bir başka şahıs omuz kısmında bıçakla yaralanmış halde bulundu. Polis ekipleri olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet bıçak ele geçirilirken, yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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