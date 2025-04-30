Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Komşu ülkeler savaşın eşiğine geldi: Saldırıya hazırlanıyorlar
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 20.30 sıralarında Battalgazi İlçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İpek Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.Ö. aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştığı değerlendirilen A.B.Ö.'nün gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.