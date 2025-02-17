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Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde husumetli şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan zanlıların yakalanması için polis ekipleri çalışmalara başladı.

Malatya'da husumetli şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi Teknoloji Sokak'ta karşılaşan husumetliler H.G. ile M.A., B.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada H.G. bıçakla yaralanırken, diğer 2 şahıs kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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