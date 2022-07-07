Malatya'da asansör kazası: 2 yaralı

Malatya'da 9 kişinin bindiği asansör 10'uncu kattan zemine çakıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, dün 22.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı bir apartmanın 10'uncu katında 9 kişinin bindiği asansör henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı hızla zemine çakıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılarla birlikte 6 kişi de tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa