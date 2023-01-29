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Malatya'da aksiyon filmlerini aratmayan kız kaçırma olayı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da aksiyon filmlerini aratmayan kız kaçırma olayı: 2 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sevdiği kızı kaçıran genç kurşunların hedefi oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sevdiği kızı kaçıran genç kurşunların hedefi oldu. Aksiyon filmlerini aratmayacak olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Başharık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir görüştükleri ve kız tarafının evlenmelerine sıcak bakmadığı ileri sürülen N.E. ile V.E.'nin içerisinde bulunduğu aracı takibe alan kızın akrabaları trafikte önlerini kesti. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı olayda N.E. bacak V.E. karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda tüfek kartuşu ile boş kovan buldu. Olayın zanlıları oldukları belirlenen S.B. ile O.B. suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Akif 3. Sayfa Haberler

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