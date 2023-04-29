Malatya'da akrabalar arasında silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hisarım Sokak içerisinde ikamet eden akraba iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda V.Ş.'nin bıçak darbelerine maruz kalan kardeşler M.T. ile H.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak ile bir tüfek bulurken, olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA