Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerim vurduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine hız verildi. Kent merkezinde yıkım işlemlerini takip eden vatandaşlar ise endişeli olduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde sürüyor. Kent merkezi Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı yapıların da yıkımına başlanırken, bölgedeki Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılıç altgeçidi trafiğe kapatıldı. Yıkım işlemlerine hız verilen kentte çalışmaların tamamlandığı bölgelerdeki enkazlar ise kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor.

Yaklaşık 36 bin dolayında ağır hasarlı yapının bulunduğu kentte, vatandaşlar ise yıkım işlemlerini endişeli bir şekilde takip ediyor.