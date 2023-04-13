Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da bir taraftan depremin yaraları sarılırken, bir taraftan da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ile enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Kent merkezi Akpınar Meydanı ile İnönü caddesi üzerinde bulunan ve depremlerde hasar alan bir çok yapının alınan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, çalışmaları endişeli gözlerle takip eden bölge esnafı ve vatandaşlar üzgün olduklarını belirtti. - MALATYA