Malatya'da 7 Milyon 250 Bin Makaron Ele Geçirildi

Malatya'da, polis tarafından bir kamyonda yapılan aramada 7 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi. Olayda 1 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (KOM) kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince şüphe üzerine takibe alınan bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada, 7 milyon 250 bin adet makaron ele geçirildi. Olayda araç sürücüsü T.T.'ye 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA