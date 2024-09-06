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Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Taner Kız Öğrenci Yurdu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu üzerindeki tali yoldan kent merkezi istikametine ilerleyen bir otomobilin aniden durması sonrası beş araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birine olay yerinde müdahalede bulunulurken, diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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