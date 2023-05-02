Malatya'da 5 araç birbirine girdi trafik kilitlendi

Malatya'da çevreyolu üzerinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken trafik ise kilitlendi.

Kaza, 16.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan S.S. idaresindeki 34 BJZ 190 plakalı otomobil ile K. K. yönetimindeki 33 AEV 358 plakalı araç çarpıştı. Üç aracın daha karıştığı kazada S.S. yaralanırken, trafik ise kilitlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede trafik akışı ise kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü. - MALATYA