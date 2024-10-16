Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara döküldü.

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor. - MALATYA