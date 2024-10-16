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Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10.07 kilometre derinlikte yaşandığı belirtilirken, bölgedeki vatandaşlar sokaklara döküldü ve büyük panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara döküldü.

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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