Malatya'da 45 saat sonra 6 yaşındaki Abdullah enkaz altından kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Malatya'da 45 saat sonra 6 yaşındaki Abdullah enkaz altından kurtarıldı Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 45 saat sonra 5 metrelik yaşam tünel kazılarak 6 yaşındaki Abdullah çıkartıldı. Malatya'da 45 saat sonra 6 yaşındaki Abdullah enkaz altından kurtarıldı MALATYA - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 45 saat sonra 5 metrelik yaşam tünel kazılarak 6 yaşındaki Abdullah çıkartıldı. Malatya Merkez Tevfik Temelli sokakta bir apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalara Artvin'den katılan Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Borçka Kaymakamlığı Gönüllüleri ve EDAK ekiplerin çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kalan 6 yaşındaki Abdullah isimli çocuk, ekipler 5 metrelik yaşam tüneli kazması sonucu 45 saat sonra hayata tutundu. Sağlık durumu iyi olan Abdullah'ın ailesine ulaşmak için ekipler aynı apartmanda çalışmalarını sürdürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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