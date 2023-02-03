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Malatya'da 4'üncü kattan beton zemine düşen şahıs öldü

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da 4'üncü kattan beton zemine düşen şahıs öldü

Malatya'da 4'üncü kattan beton zemine düşen 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Malatya'da 4'üncü kattan beton zemine düşen 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Akpınar Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Dursun U. bölgede bulunan bir iş hanının 4'üncü katında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı beton zemine düştü. Şahsı yerde kanlar içerisinde gören çevre esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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