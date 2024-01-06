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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde AFAD verilerine göre 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.10'da yerin 8.76 kilometre altında yaşanan ve çevre illerden de hafif şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, olumsuz bir durumun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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