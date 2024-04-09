Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine hafif bir ticari araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 11 kilo 15 gram skunk ele geçirilirken, N.A ve Ş.A gözaltına alındı. Polis merkezinde ki işlemlerinin ardından zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.