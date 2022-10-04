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Malatya 3. sayfa haberleri: Fırat Köksal'ın adı itfaiye müfrezesinde yaşatılacak

3. Sayfa Haberleri

Malatya 3. sayfa haberleri: Fırat Köksal'ın adı itfaiye müfrezesinde yaşatılacak

Malatya bölgesinden gelen habere göre Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Akhisar'da, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla Fırat Köksal'ın adının verildiği itfaiye müfrezesini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Akhisar'da, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla Fırat Köksal'ın adının verildiği itfaiye müfrezesini ziyaret etti. Merhum Köksal'ın ailesi, evlatlarının isimlerinin yaşatılacak olmasından dolayı duygulandıklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye Amirliği'nde görev dönüşü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Fırat Köksal'ın adı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla memleketi Akhisar'da itfaiye müfrezesine verildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleriyle birlikte Fırat Köksal İtfaiye Müfrezesi'ni ziyaret ederek, merhum Köksal'ın ailesiyle bir araya geldi. Evlatlarının isminin yaşatılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ve duygusal anlar yaşayan Köksal ailesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti. Merhumu rahmetle anan İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Mart ayında sonsuzluğa uğurladığımız mesai arkadaşımız Fırat Köksal'ın adını sonsuza kadar yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Fırat kardeşimizi rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Akhisar Manisa Fırat 3. Sayfa Haberler

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