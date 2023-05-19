Makine arızası yapan 10 metrelik tekne kurtarıldı
3. Sayfa Haberleri
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapması sonrası sürüklenen 10 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapması sonrası sürüklenen 10 metre boyundaki tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Hüseyin Burnu açıklarında makine arızası yapması sonrası sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yardım çağrısı sonrası bölgeye giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna sürüklenen tekne yedeklenerek Bitez'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa