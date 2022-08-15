Makine arızası nedeniyle sürüklenen lüks tekne kurtarıldı Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet kurtarma botu tarafından kurtarıldı. Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet kurtarma botu tarafından kurtarıldı. Marmaris Hisarönü Körfezi açıklarında makine içinde 3 kişinin bulunduğu 11 metre uzunluğundaki tekne açık denizde makine arızası yaptı. Teknede bulunanlar tarafından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep edildi. İçinde 3 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 can kurtarma botuna yedeklenerek Marmaris Orhaniye Mahallesindeki özel bir marinaya çekildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaris 3. Sayfa Haberler

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