Makine arızası ile denizde sürüklenen tekne Marmara Adası Limanı'na yanaştırıldı Makine arızası ile sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti tarafından Balıkesir'in Marmara Adası Limanı'na yanaştırıldı. Makine arızası ile sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti tarafından Balıkesir'in Marmara Adası Limanı'na yanaştırıldı. Olayla ilgili Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Marmara Adası Çınarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı" denildi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmara Adası Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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