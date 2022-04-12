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Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Datça ilçesi Koru mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle polis lojmanları karşısında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin ormanlık alana sıçramasını engelledi. Rüzgarın da etkisiyle yangını daha fazla büyümeden kontrol altına ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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