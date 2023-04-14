'Makas' operasyonunda 15 tutuklama
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Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen 'makas' operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen 'makas' operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunup gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u, dün adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 15'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı, 4'ünün adli işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa