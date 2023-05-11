Makas attığı esnada kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda makas attığı esnada iki otomobilin kaza yapmasına sebep olduğu iddia edilen araç kayıplara karıştı. Otomobillerden birinin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Karaman Mahallesi istikametinde ilerlemekte olan ve aşırı hız yapan bir otomobil makas attığı esnada kazaya sebebiyet verdi. 15 HT 939 plakalı Opel marka otomobil ile 54 B 9476 plakalı Seat otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, olaya sebebiyet verdiği iddia edilen araç ise kaçtı. Kontrolden çıkarak takla atan ve tarlaya savrulan 54 B 9476 plakalı otomobil içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen ekiplerce bulunduğu yerden kurtarıldı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA