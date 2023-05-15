- Makas atarken bariyerlere çarptı, hurdaya dönen otomobilden yaralı çıkarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarpıp takla attı. Kaza sırasında diğer araç sürücülerinin dikkati muhtemel bir facianın önüne geçerken, araç sürücüsü büyük şans eseri hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza; Manavgat Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Emre Can Gül'ün kullandığı 46 AFE 977 plakalı otomobil, makas atarak diğer araçları sağından ve solundan geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyerlere çarptı.

Kaza anında yoluna devam eden diğer araç sürücülerinin dikkati muhtemel bir facianın önüne geçilmesini sağlarken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.