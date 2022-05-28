Makas atan trafik magandası kamerada - Haberler

Zeytinburnu'nda bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandanın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Cevizlibağ E-5 Karayolu'nda Ankara istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi. Hem de kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa