Makas atan trafik magandası kamerada - Haberler

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Makas atan trafik magandası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Makas atan trafik magandası kamerada

Zeytinburnu'nda bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi.

Zeytinburnu'nda bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandanın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Cevizlibağ E-5 Karayolu'nda Ankara istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi. Hem de kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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