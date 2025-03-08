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Makas Atan Sürücüye 11 Bin TL Ceza

Makas Atan Sürücüye 11 Bin TL Ceza
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Bayrampaşa O-3 Yolu'nda makas atan sürücü, cep telefonu ile kaydedildi. 25 yaşındaki F.M.Ş., 11 bin 253 TL para cezası ile cezalandırılırken, adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Bayrampaşa O-3 Yolu Aksaray istikametinde makas atarak ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, 16 Şubat'ta Bayrampaşa O-3 Yolu Sağmalcılar Viyadük üzeri Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 PY 8314 plakalı araç sürücüsü, otomobillerin arasından makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerimizin Sanal Trafik Devriyesi ekipleri tarafından paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, plakadan sürücünün kimliği belirlendi. F.M.Ş. (25) isimli sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nda "makas atmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak" suçlarından 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan ise adli işlemler yapılması için Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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