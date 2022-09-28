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Makaron yüklü araçtan servet çıktı

3. Sayfa Haberleri

Makaron yüklü araçtan servet çıktı

Adıyaman 'da kaçak makaron taşıdığı için durdurulan aracın içinden yüklü miktarda para ve altın çıktı.

Adıyaman'da kaçak makaron taşıdığı için durdurulan aracın içinden yüklü miktarda para ve altın çıktı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Ü.G. isimli şahsın kaçakçılık yaptığı bilgisi alındı. Şahsın kullandığı midibüs yol kontrol faaliyeti esnasında durduruldu. Aracı içerisinde yapılan kontrollerde 2 bin 650 karton bandrölsüz makaron, aracın torpido bölümünde poşetler içerisinde gizlenmiş 330 bin 600 TL para, 29 adet 22 ayar burma bilezik, 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 40 adet 9 mm. çapında fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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