Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı - Haberler

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Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

Kırıkkale'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 yavru Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı üzerindeki bir apartmanın havalandırma boşluğunda 3 yavru kedi mahsur kaldı. Kedileri fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine apartmana gelen ekipler, kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedileri pencereden çıkartarak kurtardı. Sağlıklı oldukları belirlenen yavru kediler, bakım ve tedavileri için hayvan barınağına teslim edildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pehlivanlı, Kırıkkale, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Haberler

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