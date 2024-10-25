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Mahsur Kalan Sokak Kedisi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mahsur Kalan Sokak Kedisi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, apartmanın ikinci katının balkonunda mahsur kalan sokak kedisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, vatandaşların kedi sesini duymasıyla başladı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kedinin güvenli bir şekilde kurtulması sağlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde apartmanın ikinci katının balkonunda mahsur kalan sokak kedisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Yenialkent Sitesinde vatandaşlar kedi sesi duydu. Sesin geldiği yeri bulmaya çalışan vatandaşlar, apartmanın ikinci katında ev sahiplerinin olmadığı evin balkonunda kedinin mahsur kaldığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokak kedisini mahsur kaldığı balkondan kurtararak bölgedeki sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlara teslim etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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